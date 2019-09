Tres detinguts per segrestar un home i torturar-lo durant 30 hores a Amposta

Els segrestadors demanaven als familiars 10.000 euros per alliberar-lo

Actualitzada 10/09/2019 a les 08:33

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 6 de setembre tres homes per segrestar-ne un altre a Amposta i torturar-lo durant 30 hores. Els segrestadors demanaven als familiars de la víctima 10.000 euros per alliberar-la. Per demostrar que realment el tenien retingut, van enviar diverses fotografies on es podia veure l'home raptat lligat i amb diverses contusions. L'home segrestat i els raptors es coneixien, ja que vivien a l'Índia en pobles molt propers. Aquest és el tercer segrest que es resol enguany a les Terres de l’Ebre, tots en menys de 24 hores. Els tres detinguts van passar a disposició judicial el 8 de setembre i el jutge va decretar ingrés a presó per a dos d'ells i llibertat amb càrrecs per al tercer.Els Mossos d'Amposta van rebre el 5 de setembre una denúncia telefònica d'una home des de l'Índia que assegurava que havien segrestat el seu cunyat al municipi. Els segrestadors es van posar en contacte amb la germana de la víctima a l'Índia i li van demanar 450.000 rúpies, uns 10.000 euros, abans del dia 9 de setembre per tal d'alliberar-lo. Amenaçaven amb matar-lo si no aconseguien els diners.Els agents van començar una investigació i van identificar una part dels segrestadors, arribant a la conclusió que la víctima podria estar retinguda a Amposta, en el domicili d'un dels raptors. Els segrestadors coneixien la víctima, la seva família i vivien en pobles molt propers a l'ïndia. A més, el segrest s'havia produït per reclamar un deute que la persona raptada havia contret amb un d'ells.Justament és aquest home qui havia ideat el segrest i el 4 de setembre, amb el pretext de resoldre els problemes que tenien, va proposar a la víctima d'anar al seu domicili. Un cop allà i amb l'ajuda de tres homes, el van lligar i el van començar a colpejar, vexar i insultar.La víctima va ser sotmesa a vexacions i agressions contínues durant gairebé 30 hores. Els segrestadors ho van gravar amb el telèfon mòbil i van enviar les imatges als familiars amb l’objectiu de pressionar-los perquè paguessin el rescat.El mateix dia de la denúncia, el 5 de setembre, els investigadors ja havien identificat els autors del segrest i el lloc on tenien la víctima, però el fet que la família fes un pagament parcial del rescat des de l'Índia va precipitar els esdeveniments. Els raptors van decidir alliberar l'home cap a les 21 hores i hores més tard, els agents van poder detenir a Amposta tres dels quatre segrestadors.La matinada del 6 de setembre van entrar al domicili on havien retingut l'home. Van trobar diversos objectes de la víctima i elements que acreditaven la participació dels detinguts en el segrest i en les agressions. Els detinguts tenen 24, 33 i 36 anys i són de nacionalitat índia. Se'ls considera autors dels delictes de segrest, lesions, tracte degradant i vexatori i robatori amb violència. No es descarten més detencions.