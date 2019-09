Denuncien dos pescadors al Delta de l'Ebre per capturar tonyina vermella en època de veda

Un d'ells tenia més de 30 denúncies per aquest tipus de pràctiques il·lícites

Actualitzada 10/09/2019 a les 13:22

També a Calafat

Dos pescadors han estat denunciats pel SEPRONA per capturar amb mort dos exemplats de tonyina vermellaen època de veda al Delta de l'Ebre.Agents de la Guàrdia Civil van establir diversos operatius en ports de baixa activitat per detectar activitats il·lícites relacionades amb la pesca d'aquesta espècie. Els professionals dedicats a la pesca s'havien queixat per les pràctiques il·legals.A principis de la setmana passada, els agents van detectar una embarcació rígida que es disposava a atracar a Riumar, terme municipal de Deltebre. L'hora era inusual, per la qual cosa van sospitar que es tractava d'una activitat il·lícita. El SEPRONA va inspeccionar l'embarcació i van localitzar un sistema de refrigeració en un doble fons. Dintre hi havia una peça de tonyina vermella (Thunnus Thynnus) d'unalongitud de 85 centímetres i un pes d'uns 60 quilos.Es va identificar el patró del vaixell, el qual era un pescador multireincident en aquest tipus de pràctiques il·lícites. L'home havia estat denunciat en més de 30 ocasions per aquestes pràctiques.A més a més, a finals de la setmana passada, també van interceptar un vehicle que sortia del port de Calafat amb una tonyina vermella d'uns 50 quilos trossejada. El vehicle comptava amb un refrigerador portàtil de grans dimensions amb la peça a dintre.En ambdos casos, es van interceptar els exemplars capturats i es va formular una acta-denúncia als pescadors per la tinença i descàrrega d'exemplars de tonyina vermella en època de veda.