Els Mossos comissen una plantació de 2.800 plantes de marihuana al Pinell de Brai

La policia deté l’encarregat del cultiu i busca altres persones relacionades

Actualitzada 09/09/2019 a les 20:00

Els Mossos d’Esquadra van comissar dimarts passat una plantació de marihuana en una zona boscosa del Pinell de Brai (Terra Alta), formada per unes 2.800 plantes distribuïdes en diversos bancals de difícil accés. La majoria de plantes tenien una alçada d’entre un metre i mig i dos metres. Els agents van detenir la persona que s’encarregava del cultiu, un veí del municipi de 23 anys i nacionalitat albanesa, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. L’home va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició del jutjat de guàrdia de Gandesa. La investigació continua oberta per poder localitzar altres persones relacionades amb els fets.D’altra banda, divendres passat els Mossos d’Esquadra van detenir un veí de Paüls de 48 anys i nacionalitat espanyola per cultivar marihuana en una finca ubicada en aquest municipi del Baix Ebre. Els agents van descobrir la plantació en sentir una forta olor a marihuana quan patrullaven per la zona de Sant Roc. La plantació estava formada per 24 plantes de marihuana de grans dimensions. L’home detingut, que era l’arrendatari de la finca, va quedar en llibertat després de declarar a comissaria i s’haurà de presentar als jutjats quan sigui requerit.