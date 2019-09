Tortosa posarà en marxa un «pla» per solucionar les mancances del servei de neteja

L'alcaldessa, Meritxell Roigé, admet que «ha faltat més pedagogia» sobre el canvi i reordenació de les illes de contenidors

L'Ajuntament de Tortosa vol posar en marxa un «pla» per revertir les mancances que s'han detectat en el servei neteja de la ciutat durant aquest estiu. Segons l'alcaldessa, Meritxell Roig, el govern municipal ha fet des del passat mes de juliol diversos requeriments a l'empresa concessionària del servei de neteja viària i recollida d'escombraries, Acciona. Específicament, sobre problemes «en diferents illes de contenidors». «Hem exigit a l'empresa que hi posi remei i compleixi el contracte». Amb tot, l'alcaldessa ha fet autocrítica, tot assegurant que «ha faltat més pedagogia» a l'hora d'explicar els canvis i reordenació de les illes de contenidors, malgrat que havien estat planificats i «consensuats» amb les associacions de veïns. Unes mancances, ha explicat que es resoldran amb noves campanyes per incentivar el reciclatge.L'alcaldessa també ha denunciat també que l'incivisme ha agreujat aquestes mancances. «No pot ser que la gent continuï deixant la bossa de brossa al lloc on abans hi havia un contenidor, ni que deixin les bosses al carrer sense ni mirar si el contenidor està ple o no, ni que hi trobem voluminosos quan hi ha un servei de recollida porta a porta i gratuït», ha afegit. Segons ha explicat també, l'educadora ambiental està treballant amb els diferents comerços i establiments de la ciutat per conèixer les seues necessitats i millorar també el servei de recollida, com ja s'ha dut a terme al Mercat municipal amb molt èxit.L'anunci de Roigé d'un pla de millores arriba just després que el grup municipal d'ERC a l'oposició anunciés una moció al ple del pròxim dilluns que insta l'equip de govern de l'Ajuntament a fer complir el contracte de recollida i gestió de residus sòlids urbans i de neteja. La moció també reclama que s'identifiquen els sistemes de control previstos per a l'adequada prestació del servei. «Fa sis mesos de l'inici del servei, les queixes de la ciutadania són nombroses i és evident que la qualitat de la neteja és deficient tant pel que fa a contenidors com a la via pública», va apuntar el portaveu republicà, Javier Faura, tot recordant que l'adjudicació del contracte a Acciona suposava una millora substancial respecte les condicions prèvies, entre d'altres, l'adquisició de 662 contenidors, l'increment de la plantilla i doblar el nombre de papereres.