Qualitat i experimentació: els nous reptes de Deltebre Dansa

El festival oferirà fins el pròxim 21 de juliol una cinquantena d'espectacles de 25 països

Actualitzada 08/07/2019 a les 17:11

Un espai per al risc i l'experimentació

La dansa i el circ contemporanis tornen a situar el delta de l'Ebre com a escenari de projecció mundial amb la quinzena edició del festival Deltebre Dansa. Aquest dilluns al matí, els 150 ballarins professionals d'arreu del món que participen en les activitats formatives han participat en les primers classes. La inauguració, prevista a la nit, anirà a càrrec de la companyia granadina Vaivén Circo, amb l'espectacle d'acrobàcies Do Not Disturb. No molestar. Consolidat com a referent internacional, l'ideòleg i director del certamen, el ballarí i coreògraf Roberto Olivan, treballa ja amb la idea d'elevar els estàndards de qualitat així com introduir elements d'experimentació que permetin també enriquir l'oferta artística per a públics diversos.Un total de 648 artistes, 271 espectacles, més de 83.000 espectadors, 1.960 participants professionals, 2.100 d'iniciació, 85 docents, 178 tallers per a professionals i 40 d'iniciació. Aquestes són les xifres que Deltebre Dansa ha acumulat al llarg de quinze edicions amb la idea manifesta d'acostar les arts escèniques al públic i permetre als artistes poder desenvolupar els seus projectes a Catalunya. «Quan vam començar érem 20 i ara ja som de 50 nacionalitats», subratlla Olivan, qui destaca el paper del boca-orella dins de l'escena com una de les claus que explica aquesta línia ascendent.«No és una qüestió de xifres. No volem fer res massiu. Estem en un punt de fins aquí hem arribat i ara ens ocupem que la qualitat sigui l'objectiu», respon Olivan sobre els reptes que té sobre la taula en aquesta quinzena edició. Amb 150 professionals participant en les activitats formatives i una carpa de circ per als espectacles que pot acollir 900 persones totes les nits, el responsable del certamen vol continuar sent capaç de poder mantenir almenys una conversa amb cadascun dels participants professionals al llarg de les dues setmanes. «Si hi ha massa gent que ni la veig ni hi parlo passaríem a un altre tipus de festival. L'escala humana ja no hi seria i estaríem davant d'una altra cosa», reflexiona.Tot i aquesta voluntat de limitar, de contenir l'excés quantitatiu, el festival continua rebent cada any «centenars» de propostes artístiques que hi volen prendre part i esperar tornar a rebre uns 12.000 visitants. Lali Ayguadé, ballarina internacionalment reconeguda –protagonista del reconegut curtmetratge Time Code- i professora de dansa contemporània ha estat participant al Deltebre Dansa des de les primeres edicions. Enguany torna per donar classes i presentar un espectacle amb format de duet. Ella ha estat testimoni privilegiada d'aquest creixement. «He vist com s'ha fet gran i hi ha molts espectacles. És molt maco. Hi ha molts professors que són amics meus i cada cop hi ve més gent. És un orgull que es faci a Deltebre perquè sóc catalana i m'agrada molt que la gent vingui aquí», apunta.Això ha fet possible que el nom del municipi i del delta de l'Ebre hagin quedat vinculats al món de la dansa i les arts escèniques. «Es coneix per tot arreu: a Àustria, Alemanya, Suècia. Els alumnes són de tot el món. No només europeus: també asiàtics, brasilers o de sud-americans», reconeix Ayguadé, que sol viatjar arreu del món fruit de la seva activitat professional. Una de les claus d'aquest èxit, reconeixen tant Olivan com Ayguadé, ha estat el fet de poder integrar el singular paisatge del delta de l'Ebre dins del festival. «Que vinguin ballarins de fora a un estudi físic no canvia en una gran ciutat. Però un espectacle a la natura dona força com a Deltebre Dansa, com a Terres de l'Ebre, com a cultura i com a art: una fusió agafats tots de la mà», sentencia Olivan.Malgrat que bona part de l'estructura dels últims anys es mantindrà respecte passades edicions, Olivan vol introduir elements de risc i experimentals en la programació, potenciant l'aposta per l'espai B, amb una programació paral·lela a la de la carpa de circ –més destinada a espectacles de gran format i populars- que ofereixi noves propostes i tendències, «coses més rares i íntimes», precisa. També hi haurà la nit de solos i el Circuit Deltebre, atracció natural, a Riumar, amb diferents propostes artístiques enmig de diferents paratges deltaics.Els espectacles, que arranquen aquest dilluns al vespre amb Don Not Disturb. No Molestar, una proposta plena d'acrobàcies amb referents al treball industrial del segle XX, a càrrec de la companyia granadina Vaivén Circo, compaginaran dansa i circs contemporanis. A l'acte està previst que hi assisteixi la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga. Seran 48 en total, que provindran de 26 nacionalitats. Amb noms reconeguts com el de Rocío Molina, la parella grega-moçambiquesa Linda Kapetanea i Edivaldo Ernesto, l'esmentada Ayguadé, en l'àmbit de la dansa, o la companyia de circ francesa La Contrebande o Barcode Circus Company, en el del circ.Més de 150 professionals de la dansa i el circ prendran part en 21 tallers de formació impartits per 27 professors reconeguts mundialment. En aquest nivell avançat, apunta Olivan, s'exploraran modalitats de dansa o circ que poden donar lloc a nous formats en el futur, com la dansa urbana, afrocaribenya o les habituals del Bollywood indi. Com en anteriors ocasions, aquestes activitats han tingut una elevada demanda i les places es van esgotar ràpidament. Novament, a més, la dansa i el circ contemporanis s'obriran als veïns de Deltebre amb propostes d'iniciació.