Extingit l'incendi de la Ribera d'Ebre onze dies després

El foc ha cremat 5.046 hectàrees d'arbrats, matollar i conreus

Actualitzada 08/07/2019 a les 08:15

FOC EXTINGIT. Els @bomberscat donen per extingit l'#IFRiberadEbre Agraït per la tasca que han fet tots els cossos de seguretat i emergències per extingir-lo. Agrair també la col·laboració dels alcaldes i alcaldesses i la feina de prevenció i difusió dels mitjans de comunicació. — Miquel Buch (@MiquelBuch) 7 de juliol de 2019

Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit aquest diumenge a la nit l'incendi de la Ribera d'Ebre, onze dies després que s'iniciés entre la Torre de l'Espanyol i Vinebre. Segons Agents Rurals, el foc ha cremat unes 5.046 hectàrees d'arbrats, matollar i conreus i ha afectat, sobretot, els municipis de Flix (Ribera d'Ebre) i Vinebre (Ribera d'Ebre), seguits de Maials (Segrià), Llardecans (Segrià), la Palma d'Ebre (Ribera d'Ebre), la Torre de l'Espanyol (Ribera d'Ebre), Bovera (Garrigues) i la Granadella (les Garrigues). Agents Rurals van apuntar l'autocombustió en un femer com a causa de l'incendi, que es va donar per controlat fa una setmana.Fins a 120 dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat en les tasques d'extinció en els moments més crítics.El conseller d'Interior, Miquel Buch, i el President de la Generalitat, Quim Torra, han agraït en una piulada la tasca que han fet els cossos de seguretat i emergències per extingir el foc. A més, també ha reconegut la col·laboració dels alcaldes de la zona afectada, així com la feina de prevenció i difusió que han fet els mitjans de comunicació.