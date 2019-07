Els Mossos enxampen un conductor que triplicava la taxa d'alcoholèmia a la Ribera d'Ebre

L'home conduïa de forma temerària i la policia catalana l'ha denunciat penalment

Els Mossos d'Esquadra han enxampat un conductor que circulava begut i de forma temerària per la Ribera d'Ebre. Es tracta d'un home de 46 anys, de nacionalitat ucraïnesa i veí de Lleida. Ha quedat denunciat penalment com a suposat autor de dos delictes contra la seguretat viària -per conduir sota els efectes de l’alcohol i de manera temerària. Els fets van ocórrer el passat 30 de juny quan diversos testimonis van alertar al telèfon d’emergències 112 que un home circulava per la carretera C-44 i C-12, fent avançaments antireglamentaris amb total menyspreu per la seguretat de la resta de conductors. Poc després, mossos del sector de trànsit de Móra d’Ebre van localitzar i aturar el vehicle a la C-12 a l’alçada de la població de Garcia (Ribera d’Ebre).Els agents van observar que el conductor presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de l’alcohol per la qual cosa el van sotmetre a les proves d’alcoholèmia. El resultat de les proves va determinar una taxa de 0,72 mg/l en aire expirat, quasi tres vegades més de la taxa permesa (0,25 mg/l).D’altra banda un dels testimonis que circulava per la mateixa via va aturar-se i va lliurar voluntàriament als agents una gravació de vídeo on s’observaven diverses infraccions comeses pel conductor moments abans, cosa que va permetre els agents comprovar els fets denunciats.Davant aquests extrems els agents van denunciar penalment el conductor pels delictes de conducció sota els efectes de l’alcohol i conducció temerària.Les diligències han estat tramitades per sistema de judici ràpid al Jutjat de Falset, on la persona investigada ha estat citada per comparèixer aquest dilluns 8 de juliol.El conductor infractor s'enfronta pel delicte de conducció sota els efectes, a un possible pena de presó de 3 a 6 mesos o multa de 6 a 12 mesos, o treballs en benefici de la comunitat de 1 a 90 dies i en tot cas a la privació del dret a conduir vehicles a motor o ciclomotors per temps superior a 1 anys i fins a 4 anys.Pel que fa a la conducció temerària, aquesta podria comportar presó de 6 mesos fins a 2 anys, i en tot cas, a la privació del dret a conduir vehicles a motor o ciclomotors de 1 any fins a 6 anys.