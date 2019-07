El 15 Festival Deltebre Dansa arrenca demà amb 48 espectacles

Fins al 21 de juny s'han programat 27 espectacles de dansa

La quinzena edició del Festival Deltebre Dansa, dedicat a la dansa i el circ d'avantguarda, arrenca demà en el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb l'espectacle de la companyia de Granada Vaivén Circ, Do Not Disturb. No Molestar, un dels 48 que es veuran en l'esdeveniment.Entre demà i el pròxim 21 de juny s'han programat 27 espectacles de dansa, entre els quals destaquen Impulso, de la companyia Rocío Molina, que acaba de ser guardonada amb el Premi Max al millor espectacle de dansa per Crit Pelao.A Deltebre (Baix Ebre) pujarà a l'escenari amb la ballarina Rosalba Torres Guerrero, en una obra que investiga nous camins desconeguts del flamenc contemporani.En total, el festival acollirà set estrenes nacionals i tres estrenes mundials.Una de les peces més esperades és Half The Truth, de la parella grecomoçambiquesa Linda Kapetanea i Edivaldo Ernesto, i també s'ha programat Routes, de la companyia austríaca Bodhi Project, dirigida per Guy Nader i María Campos, en la qual desafien constantment la gravetat.A més, hi haurà propostes transgressores de Holdworks amb l'espectacle Mirage; Alexander Vantornhout amb Screws; o Beat del Nóra Horváth/Collective Dope.Sobre el circ, estan previstos 13 espectacles, entre els quals destaquen Russian bar, la proposta de la premiada companyia canadenca Barcode Circus Company, finalista del programa francès Got Talent 2016; Do Not Disturb. No molestar, de la companyia de circ de Granada Vaivé Circ, que evoca el treball quotidià en qualsevol fàbrica de principis del segle XX.Altres plats forts de circ seran Bal Trap, de La Contrebande, amb sis acròbates que juguen al límit del risc; o Flaque, de la francesa Defracto, que crea espectacles absurds i abstractes amb una banda sonora original i uns malabarismes experimentals i càndids.El Festival comptarà així mateix amb una Nit Solidària i del Circ, que tindrà la pallassa catalana Alba Sarraute com a mestra de cerimònies.D'una altra banda, un dels pilars és la formació de professionals, amb prop de gairebé 200 ballarins de més d'una cinquantena de països es desplacen anualment fins a Deltebre per rebre formació de la mà de 27 professors referents de la dansa i el circ contemporanis.Entre ells, el belga Tomislav English, el veneçolà David Zambrano, la catalana Lali Ayguadé, o la parella formada per la grega Linda Kapetanea i l'eslovac Jozef Frucek.