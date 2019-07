Un ferit lleu en una sortida de via d'una furgoneta a l'AP-7 a Amposta

L'accident ha causat danys materials a la tanca de seguretat

Actualitzada 05/07/2019 a les 15:52

Una persona ha resultat ferida lleu després que la furgoneta en la qual viatjava hagi patit una sortida de via a l'AP-7, al terme municipal d'Amposta. L'accident també ha causat danys materials a la tanca de seguretat.El sinistre s'ha produït a les 13.45h al punt quilomètric 324,2 de l'AP-7, al terme municipal d'Amposta i en sentit Castelló, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que es desconeixen, una furgoneta Renault Kangoo de color blau ha patit una sortida de via i ha topat contra la viona, que ha quedat malmesa. La part davantera de la furgoneta ha quedat destrossada.Com a conseqüència de l'accident una persona ha resultat ferida lleu, segons la informació del Servei Català de Trànsit. L'accident ha causat afectacions viàries puntuals amb retencions de fins a 2 quilòmetres i ha obligat a tallar dos carrils durant una estona.Fins al lloc s'hi han traslladat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, així com el Servei d'Emergències Mèdiques i una grua per tal de retirar el vehicle.