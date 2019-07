Nou conveni per lluitar contra el cargol poma al delta de l'Ebre

La Generalitat aportarà 1,1 MEUR en dos anys per lluitar contra la plaga

Actualitzada 05/07/2019 a les 13:29

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, i el president de la Comunitat de Regants de la Dreta, Manuel Masià, com a representant del grup ad hoc seleccionat per executar el projecte ambiental de lluita contra el caragol poma, van formalitzar aquest dimarts un nou conveni per finançar amb 1.100.328,32 euros les mesures entre octubre de 2018 i 2020. Es tracta de la quarta i cinquena anualitat del projecte ambiental en contra de la plaga i per a la millora de la biodiversitat del Delta que va presentar el grup en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) entre 2014 i 2020.El passat mes de maig, el Departament d'Agricultura va autoritzar una subvenció directa 627.9000 euros que ara s'ha complementat amb els 473.000 euros de la part aportada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). El d'aquesta setmana és el quart conveni que la Generalitat i el grup subscriuen.El grup adhoc està format per regants, cooperatives arrossaires, ADV, IRTA i el grup conservacionista Seo/Birdlife, al costat dels representants de la Generalitat, incloent el parc natural del delta de l'Ebre, els serveis territorials de Territori i Sostenibilitat, Forestal Catalana i el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura.