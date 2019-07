Dimecres encara van remullar petites represes al perímetre de l'incendi

Actualitzada 04/07/2019 a les 08:36

Els Bombers segueixen un dia més vigilant els punts calents del foc de la Ribera d'Ebre amb un dispositiu preventiu format per diverses dotacions i membres dels GRAF i de l'Equip de Prevenció Activa Forestal. Dimecres encara van remullar petites represes a dintre del perímetre. Els Bombers treballen especialment per protegir les zones que no es van cremar durant l'incendi i vigilen que les revifades no hi entrin.