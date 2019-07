Alliberats cinc exemplars de corbina de 20 quilos al Delta de l'Ebre

Els animals han estat durant 11 anys a les instal·lacions de l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va alliberar dimarts davant la Badia dels Alfacs, en el Delta de l'Ebre, cinc exemplars de corbina (Argyrosomus regius) d'uns 20 quilos de pes de mitjana.Aquests exemplars han estat a les instal·lacions d'Aqüicultura de l'IRTA a Sant Carles de la Ràpita des de 2008, on s'ha investigat el cicle complet d'aquest peix.Els investigadors de l'IRTA han pogut treballar, investigar i adquirir coneixements sobre la seva reproducció, el cultiu larvari, la fase d'engreix, diversos aspectes sobre la seva nutrició, les patologies que poden afectar i com respon el seu sistema immune.Els exemplars alliberats són reproductors madurs, que s'incorporaran a la població natural que ja hi ha en les aigües mediterrànies.