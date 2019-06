Les administracions concretaran dissabte vinent el «pla de xoc» per refer-se de l'incendi de la Ribera d'Ebre

S'emplacen a fer una diagnosi dels desperfectes per decidir si s'apliquen mesures «de microcirurgia» o un «tractament genèric per a tot el territori»

Actualitzada 30/06/2019 a les 16:15

Dissabte vinent es reuniran a Flix els ajuntaments dels vuit pobles afectats pel foc, la Generalitat i el govern espanyol, entre altres administracions, per concretar «el pla de xoc» que necessita la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues per refer-se dels danys i les despeses que ha generat l'incendi. Així ho explicat el president de la Generalitat, Quim Torra, després d'una llarga reunió al centre operatiu del foc a Vinebre.Fins llavors, s'emplacen a fer «una diagnosi» acurada per poder decidir quines actuacions convenen més i quines poden agilitzar l'arribada d'ajuts. La consellera de presidència, Meritxell Budó, fent un símil mèdic, ha apuntat que d'aquesta manera sabran «si cap aplicar microcirurgia o cal fer un tractament més genèric per a tot el territori».El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha reunit amb autoritats, alcaldes afectats i comandaments dels cossos d'emergències al centre operatiu de Vinebre, des d'on ha tornat a agrair la feina feta per tots plegats en la gestió d'aquest foc. «Ha estat un treball extraordinari, gairebé heroic, en un incendi paorós, de proporcions on ens jugàvem potser haver cremat més de 20.000 hectàrees i que segurament tindrem la sort que la proporció sigui molt més menor», ha destacat.El president també ha demanat que no s'abaixi la guàrdia davant de les extremes temperatures que es mantenen al país i la nova onada de calor que es preveu per als propers dies. «Demano la mateixes prevencions, la mateixa solidaritat i seguir les instruccions de les autoritats en cada moment», ha recordat.