Els Bombers treballen per controlar al vespre l'incendi de la Ribera d'Ebre

Un total de 45 dotacions terrestres continuen treballant per evitar revifades i es preveu que l'extinció tardarà encara uns dies

Actualitzada 30/06/2019 a les 10:25

Els Bombers treballaran per donar per controlat aquest diumenge al vespre l'incendi de la Ribera d'Ebre. Ho faran amb mitjans propis després de la retirada de 10 dotacions i també del retorn a les bases de les Unitats Militars d'Emergències (UME).En concret, durant la nit han treballat 45 dotacions terrestres i seguiran dins del perímetre durant el dia 34 vehicles autobombes, grups especialistes i altres vehicles de suports i comandaments. No hi ha hagut revifades durant la nit com tampoc n'hi va haver cap aquest dissabte «que intranquil·litzés» el cos d'extinció.«Seguirem amatents i concentrats en intentar que davant qualsevol columna o manifest de reactivació en algun punt crític tinguem capacitat de reacció per mantenir el perímetre estabilitzat i donar-lo controlat al final del dia», ja apuntat Joan Rovira, cap de l'operatiu.Rovira ha apuntat que amb les feines de la nit «s'ha acabat de consolidar el perímetre» i, per tant, l'estabilització del foc, la segona fase abans que es pugui controlar i finalment, extingir. La situació meteorològica amb temperatura que es mantenen molt altes a la zona, obliguen a mantenir la «prudència» i seguir supervisant alguns dies el perímetre, com recomanen les unitats GRAF. «Segons com evolucioni la situació meteorològica, es podrà allargar més o menys», ha defensat el cap de l'operatiu.El president de la Generalitat, Quim Torra, es reunirà aquest matí a partir de dos quarts de dotze amb els alcaldes de la Ribera d'Ebre per analitzar la situació del foc a la comarca. En aquesta trobada al centre de comandament acompanyarà el cap del Govern la consellera de la Presidència, Meritxell Budó.