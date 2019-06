Bovera demana ajuda al Govern per crear una borsa de terres ermes per conrear-les

La proposta pretén que les finques estiguin netes, evitar nous incendis i posar-les a disposició dels pagesos afectats

Actualitzada 30/06/2019 a les 11:09

El municipi de Bovera demanarà al Govern que els ajudi a crear una borsa de terres ermes per tal que els pagesos afectats per l'incendi puguin conrear-les.D'aquesta manera, tal com ha explicat l'alcalde, Òscar Acero les finques conreades evitarien nous incendis i a més donarien l'oportunitat als pagesos de tornar-les a cultivar. L'alcalde estima en un 20% les finques abandonades que hi ha al municipi.L'Ajuntament ha convocat aquest dissabte a la tarda el veïnat per traslladar-los la intenció de sumar-se a la denominació de zona catastròfica, segons ha manifestat l'alcalde de Flix. La nit de dissabte ha estat la primera en què el veïnat ha pogut descansar, ha indicat l'alcalde.L'alcalde de Bovera ha explicat que demanaran al Govern alguna fórmula perquè les finques es posin «en conreu» i que almenys algun veí puguin cuidar-les i evitar que es pugui repetir un incendi com el que s'està vivint aquests dies. En aquest sentit, l'alcalde ha explicat que hi ha un 20% de finques al terme que estan abandonades i d'aquesta manera, si l'administració els ajuda, demanaran als propietaris a cedir la finca que està erma o a obligar-los, o que l'Ajuntament decideixi a qui li pot deixar la finca.L'objectiu de promoure aquesta borsa de terres ermes és doble. D'una banda, servirà d'oportunitat per als pagesos afectats pel foc que podran conrear noves terres i també per evitar que el descuit de les finques no propiciï cap més incendi.Segons Acero, al poble hi ha entre quinze i vint famílies que ho han perdut tot a causa de l'incendi.