Aconsegueixen 24.000 euros per ajudar al ramader que va perdre els xais per l'incendi de la Ribera d'Ebre

La iniciativa '#TotSuma' ha aconseguit el suport de més de 650 mecenes en menys d'un dia

Actualitzada 30/06/2019 a les 16:25

La iniciativa #TotSuma perquè el ramader Pere Jornet, de la Torre de l'Espanyol, pugui recuperar la seva explotació afectada per l'incendi de la Ribera d'Ebre ha aconseguit el seu primer objectiu.677 mecenes han donat fins les tres de la tarda 24.000 euros, tot i que la quantitat inicial demandada per la iniciativa Recuperem la granja cremada de La Torre de l'Espanyol eren 20.000 euros per a tornar a omplir la granja amb 200 xais i el seu transport.La campanya la van iniciar els pagesos del Grup GPS, creat després de l'incendi com a reacció del despoblament de les zones rurals de Catalunya i és una de les iniciatives que porten l'etiqueta #Rebrotarem.