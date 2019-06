Tajani es preocupa per incendi i Torra li replica: «Respecti la democràcia»

«Trasllado la solidaritat i l'afecte d'Europa amb els tarragonins», ha dit el president del Parlament Europeu

Actualitzada 29/06/2019 a les 18:32

El president del Parlament Europeu (PE), Antonio Tajani, ha expressat la seva preocupació per l'incendi de la Ribera d'Ebre i ha enviat l'«afecte d'Europa» a les persones afectades, el que el president de la Generalitat, Quim Torra, le ha agraït però li ha replicat: «Respecti la democràcia».En un tuit, Tajani ha escrit: «Segueixo amb molta preocupació les notícies sobre l'incendi de Tarragona. Tot el meu suport als agents dotacions que treballen per extingir-ho».«Trasllado la solidaritat i l'afecte d'Europa amb els tarragonins, els catalans i amb tots els espanyols», ha afegit Tajani.A aquest missatge a les xarxes socials, ha contestat Quim Torra: «Li agraeixo. Però li recordo que els catalans hem votat tres eurodiputats als quals no els permet accedir al seu càrrec. Compleixi la voluntat del poble de Catalunya, vetlli pels nostres drets de ciutadans europeus i respecti la democràcia».