Protecció Civil mostrarà imatges de l'estat de les seves masies als desallotjats abans d'accedir-hi

Flix habilita un punt i un telèfon d'informació per aquells que trobin alternatives d'allotjament fora de l'escola

Actualitzada 29/06/2019 a les 15:09

Efectius de Protecció Civil accediran a les masies dels desallotjats tant aviat com rebin el vistiplau de Bombers. Faran fotografies i les mostraran als acollits a l'escola de Flix per assossegar la seva preocupació i que tinguin informació i elements per decidir si busquen alternatives.«Han passat tres nits i volem que la gent busqui recursos perquè l'incendi va per a llarg, i tardaran dies a accedir a les seves cases», ha apuntat Miquel Alonso, cap de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre. L'Ajuntament de Flix ha habilitat un punt d'informació i un telèfon perquè aquells que surtin les centre d'acollida segueixin informats de l'evolució del foc i de l'estat de les seves propietats.Mentre que la xifra oficial d'acollits es manté en 52 persones, Protecció Civil preveu que es vagi reduint en les properes hores. De fet, 9 turistes anglesos que van ser evacuats d'una masia de la Torre de l'Espanyol ja han retornat al seu país. Havien dormit la primer nit de d'incendi en un hostal de Vinebre i les dos últimes a l'escola de Flix. Altres desallotjats comencen també a buscar sortides al centre d'acollida, amb recursos propis o a través d'amics i coneguts.«Estem fent un gran esforç per mirar que trobin alternatives i tenir aquí a la gent que veritablement no en tenen», ha assenyalat Alonso. «L'incendi va per llarg, és molt important i té un perímetre gran que cal assegurar. La gent que té cases dins tardaran accedir-hi, possiblement», ha afegit. Aquells que marxin tenen el compromís que seguiran informats a tota hora, a través d'un telèfon i un punt d'atenció que s'ha habilitat des de l'Ajuntament de Flix.