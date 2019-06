Mantenen en emergència el Pla Infocat per l'incendi de la Ribera d'Ebre i en alerta el pla Procicat per l'onada de calor

El comitè tècnic demana seguir extremant la precaució davant una situació «excepcional» que s'allargarà mínim fins dilluns

Actualitzada 29/06/2019 a les 13:37

El comitè tècnic del pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat) i del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) han decidit aquest dissabte mantenir la fase d'emergència i d'alerta respectivament per les temperatures «excepcionals» i per l'incendi de la Ribera d'Ebre.El Govern insisteix en demanar la col·laboració ciutadana per reduir el risc de foc, en el tercer dia d'una onada de calor que el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que afluixi a partir de dilluns.Aquest dissabte s'espera que les temperatures tornin a superar els 40 graus, especialment a les comarques de l'interior. Protecció Civil posa èmfasi en la necessitat d'hidratar-se molt sovint i evitar sortir al carrer en les hores de màxima insolació.