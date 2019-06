La inciativa '#Rebrotarem' per aglutinar la solidaritat vers l'incendi rep el suport dels alcaldes

Músics que volen fer festivals i ajudes per ramaders afectats, entre altres iniciatives

L'alcaldessa de Vinebre, Gemma Carim, i l'alcalde de Flix, Antonio Barbero, han agraït la iniciativa #Rebrotarem del compte @rebrotem per aglutinar les iniciatives de solidaritat al voltant de l'incendi de la Ribera d'Ebre.Carim ha dit que és una iniciativa «excel·lent» que va conèixer a través de les xarxes socials i que «el logotip representa la nostra manera de ser». «S'ha fet per canalitzar els ajuts, perquè no es dispersin», ha exposat.Ha afegit que l'entitat aglutina tota classe i manera de col·laboracions, des de les ajudes pel ramader de la Torre de l'Espanyol que va perdre el ramat d'ovelles en l'incendi fins a músics i poetes que volen fer un festival solidari per recollir fons, entre altres ajudes.