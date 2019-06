L'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre impulsa una campanya per documentar l'incendi

Es demana màxima participació ciutadana per recollir fotografies, vídeos i publicacions a les xarxes socials

Actualitzada 29/06/2019 a les 10:56

L'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre (ACRE) ha iniciat una campanya per documentar l'incendi que està afectant la comarca i municipis veïns del Segrià i les Garrigues.L'ACRE vol reunir tot el material possible procedent de la ciutadania, de professionals que han treballat sobre el terreny, periodistes o col·lectius responsables de la seva extinció.L'objectiu és disposar de més eines per entendre i analitzar en un futur el foc que encara crema a l'Ebre.L'entitat ha demanat aquest divendres la màxima participació ciutadana per aplegar tot tipus de materials, que aniran acompanyats de la captura de totes les piulades que s'hagin generat amb les etiquetes principals referides a l'incendi, com per exemple #IFTorredelespanyol, #IFRiberadebre o #Rebrotarem.