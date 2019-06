L'alcalde de Flix demana la declaració de zona catastròfica

Diumenge els alcaldes es reuniran amb Quim Torra per tractar aquesta qüestió

Actualitzada 29/06/2019 a les 12:12

L'alcalde de Flix, Francesc Barbero, ha parlat amb autoritats del govern espanyol i català per reclamar la declaració de zona catastròfica per l'afectació de l'incendi de la Ribera d'Ebre, així com programes específics per atendre els afectats.Barbero ha exposat que el 70% de la zona afectada, el que ha quantificat en més de 4.000 hectàrees, s'han cremat només al seu terme municipal. Ha indicat que encara cal estudiar els danys materials en les masies, les granges i les explotacions agrícoles, així com l'impacte socioeconòmic que tindrà l'incendi durant els propers anys «en l'economia o el sentiment de la gent de Flix».Xavier Pallarès, delegat del Govern de les Terres de l'Ebre, ha explicat que no necessàriament tots els ajuntaments estaran interessats en aquesta declaració, i que diumenge a quarts de dotze del migdia els alcaldes es reuniran amb Quim Torra al centre de comandament per tractar aquesta qüestió.Barbero ha explicat que cal moure's «des d'ara mateix» per «començar a planificar com aixecarem tot això, com rebrotarem».Precisament, l'alcalde ha exposat que la campanya #rebrotarem exemplifica «el principal repte» que tenen com a poble «per tirar endavant els propers mesos i anys». Pel que fa a la concreció de l'afectació, ha indicat que els danys «són nombrosos» però encara s'han d'avaluar.Pallarès ha explicat que la declaració de zona catastròfica s'ha de demanar a través de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona i l'ha de concedir el govern espanyol. No obstant, ha comentat que podria ser que no tots els municipis s'hi vulguin acollir, ja que la declaració paralitza les assegurances i bàsicament es concreta en recursos econòmics per arreglar els desperfectes que no són immediats. Podria ser que on hi hagi més afectació als pagesos que boscos públics afectats es prefereixi que no es declari la zona catastròfica.