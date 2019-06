Els bombers passen «de la defensa a l'atac» per «matar» l'incendi de la Ribera d'Ebre «en les properes hores»

«Tots» els efectius d'extinció pateixen «símptomes d'esgotament clars» segons el cap de l'operatiu

Actualitzada 29/06/2019 a les 19:15

Un camió bolcat

Imatges del camió #bomberscat accidentat ahir durant les tasques d'extinció #IFRiberadEbre, en el qual anaven dos efectius que van requerir assistència mèdica (un per ferida al turmell i l'altre per fuetada cervical). pic.twitter.com/0XGIFebA8e — Bombers (@bomberscat) 29 de juny de 2019

Imatges dels EPAF de Montblanc #bomberscat treballant amb maquinària pesada a #IFRiberadEbre. La funció és eixamplar camins, per facilitar el pas dels vehicles d'extinció, i fer tallafocs per si les flames arriben en aquest punt pic.twitter.com/GjsuQko4zt — Bombers (@bomberscat) 29 de juny de 2019

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que «amb el foc perimetrat» en «les properes hores» els bombers podran passar de «defensar» a «atacar» l'incendi de la Ribera d'Ebre i es pugui entrar en una «fase d'estabilització».No obstant això, el conseller ha advertit que no es pot tenir «cap tipus de confiança» perquè ha recordat que ahir hi va haver vint revifades i per tant cal mantenir una «màxima alerta» ja que «qualsevol revifada ens podria trencar tota l'estratègia».El conseller ha insistit, com ja havia manifestat a primera hora, que l'incendi es manté «perimetrat i camí de l'estabilització». El cap de l'operatiu dels bombers, Antonio Ramos, ha dit que el 10% segueix actiu però que «espera» poder tenir el foc estabilitzat «al final del dia». Ha reconegut que els agents estan treballant «en condicions d'altes temperatures i molt baixes humitats», el que fa que tot el col·lectiu pateixi símptomes d'esgotaments clars».Buch ha explicat que la tarda serà decisiva fins a quarts de vuit del vespre, les hores de més calor. «Ara tothom està preparat per si hi ha rebots com ahir, que n’hi va haver una vintena». Ha exposat que continua preocupant el cap del flanc dret i fins ara els bombers han seguit l’estratègia defensiva. «Esperem que en les properes hores bombers puguem fer una tàctica molt més ofensiva per acabar d’atacar i acabar matant aquest incendi», ha dit.Passi el que passi, els veïns no podran dormir a casa seva aquesta propera nit, però a les set de la tarda es decidirà en una reunió si se'ls permet tornar a accedir a les seves masies per comprovar-ne l'estat. «Ha creat molta inseguretat no saber com t’ha quedat la casa», ha explicat el conseller.Per altra banda, un camió dels Bombers va patir un accident aquest divendres durant les tasques d'extinció de l'incendi. Els dos efectius van haver de ser atesos, un per una ferida al turmell i, l'altre, per una fuetada vertical.En el següent vídeo es pot veure com treballen a la zona els Bombers de Montblanc.