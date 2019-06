Els Bombers donen per estabilitzat l'incendi de la Ribera d'Ebre després de cremar 6.000 hectàrees durant tres dies

Els efectius d'extinció seguiran treballant durant la nit i matinada per remullar la zona i evitar revifalles

Actualitzada 29/06/2019 a les 22:50

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de la Ribera d'Ebre després de cremar 6.000 hectàrees durant tres dies. Ho ha avançat aquest dissabte a la nit el conseller d'Interior, Miquel Buch, que en una piulada ha agraït l'ajuda de «tots els que ho han fet».Durant aquesta tarda, els Bombers han perimetrat la part nord del flanc dret, que és la zona més crítica per la seva orografia. També han controlat les represes de fora de l'àrea cremada. Tot plegat, amb unes condicions meteorològiques difícils, ja que la humitat relativa ha arribat a ser inferior al 10%. Els Bombers treballaran durant aquesta nit i pròxima matinada per remullar la zona afectada i evitar revifalles.L'estabilització de l'incendi, que també ha afectat zones del Segrià i les Garrigues, ha arribat coincidint amb l'ocàs, quan es preveu que a la zona comencin a incrementar els valors d'humitat relativa. Per ara, treballen en l'extinció una vuitantena de dotacions terrestres, mentre que els mitjans aeris ja han retornat a les seves bases i no tornaran a volar fins a l'endemà.D'altra banda, i segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), la carretera C-12 ha quedat reoberta al trànsit entre Flix i Maials, després d'estar tres dies tallada. Per contra, segueixen tancades la T-714, entre la Torre de l'Espanyol i Cabacés; la T-2237, entre Vinebre i la Palma d'Ebre; la T-703, entre la Palma d'Ebre i la C-233, i la C-233, entre Bovera i Flix.