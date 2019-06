Queixes per la manca d'efectius d'extinció a la zona lleidatana afectada per l'incendi de la Ribera d'Ebre

Els pagesos segueixen remullant amb cisternes el terreny per evitar que les flames puguin avançar

Actualitzada 28/06/2019 a les 11:57

Els veïns dels municipis lleidatans afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre es queixen de la manca d'efectius d'extinció destinats a la zona. L'alcalde Maials, David Masot, considera que s'han centrat els esforços sobretot a la part sud de l'incendi i per impedir que el foc creués la C-12 i pogués avançar cap a Almatret i Riba-roja. Tot i això, exculpa la gestió que s'ha fet perquè l'incendi «ens ha sobrepassat a tots». Masot ha explicat que bona part de la zona sud-est del terme municipal de Maials s'ha vist afectada i «només s'han salvat els camps que han llaurat els pagesos». Aquest divendres, segueixen remullant amb tractors i cisternes el terreny per evitar que les flames puguin avançar. També hi treballen diferents efectius d'extinció terrestres i aeris.Entre els pagesos, que porten dos dies vigilant el terme perquè el foc no avanci cap al nucli urbà de Maials, Sebastià Florensa ha explicat que «si hagués actuat amb la preocupació amb la que ho han fet perquè el foc no travessés la C-12, no s'haurien lamentat tantes pèrdues». «Som un cul de Catalunya, i ara aquí ho estem pagant», ha afirmat el pagès de Maials. Florensa ha assegurat que ara «els preocupa» la part propera al Prioritat per la gran quantitat de vegetació que hi ha i també perquè es tracta d'una zona turística.Un altre dels veïns d'aquesta població amb una finca afectada per l'incendi, Andreu Aresté, ha detallat com han fet vigilància aquests dies per evitar que el foc arribés al poble. «Baixava la llengua del foc, per allí al mig, i quan va arribar a la vall es va escampar». «La presència de molts tractors va fer que el paressin», ha dit Aresté , i això va evitar que el foc arribés al nucli urbà. «En no-res l'haguéssim tingut al poble», assegura.