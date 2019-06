Els voluntaris faciliten més de sis mil ampolles d'aigua diàries per avituallar els Bombers

Gent de tota la Ribera d'Ebre es bolca en preparar entrepans i menjar preparat

Les ampolles d'aigua no tenen ni temps de refredar-se al centre de comandament de Vinebre. En aquests antics campaments no paren d'arribar palets que envien empreses, supermercats i voluntaris. Les posen en neveres i es preparen per transportar-les als efectius que treballen a primer línia de foc. Però amb més de quaranta graus a l'ombra i amb unes necessitats d'hidratació extremes, no es dona a l'abast. En tres o quatre torns s'envien des d'aquí més de 6.000 ampolles d'aigua, així com entrepans i menjar preparat que fan voluntaris per tota la comarca de la Ribera d'Ebre. Una empresa de marisc i congelats ha cedit la nau per refredar l'aigua a pocs metres del centre d'avituallament.La regidora de Vinebre encarregada de la coordinació de l'avituallament als antics campaments, Sandra Rico, reconeix que després de 48 hores de feina incansable, la gestió del menjar i l'aigua, que els requereixen els comandaments dels Bombers per als efectius que treballen a primera línia de foc, «resulta més fàcil». Rico es coordina amb els caps de Bombers, Creu Roja i Protecció Civil per tenir sempre preparat l'avituallament.La col·laboració de voluntaris a Vinebre i a altres pobles de la comarca està sent màxima. De fet, a totes les persones que vulguin col·laborar, la regidora aconsella que es posin en contacte amb l'Ajuntament perquè les feines s'allargaran durant dies i «caldrà dosificar». «Avui a Móra d'Ebre s'han ajuntat sis restaurants i ens han fet arribar entrepans. Fontvella i Gros Mercat ens han portat sucs i aigües i comencem a estar desbordats i caldria que ens arribés més paulatinament perquè això va per a llarg», ha apuntat Rico.També l'empresa Pesca Porta ha posat a disposició una nau de marisc i peix congelat propera per refrescar i congelar les aigües perquè amb tanta calor les neveres no donen abast. Els dos punts d'avituallament s'han unificat en un a l'antic campament de Vinebre perquè es pugui refrescar amb més rapidesa el menjar i l'aigua. En tres o quatre viatges es traslladen amb furgonetes palets a primera línia de foc d'unes 1.500 ampolles d'aigua, més de 6.000 ampolles diàries.Qui ha fet alguns d'aquest viatges per portar aigua i menjar als Bomber és la Eva Veà. «Anit vam recollir uns Bombers que havien acabat la feina. Era una zona que no quedava res i com era de nit es veia algun foc encès. Ells anàvem carregats de motoserres i destrals», ha descrit. Els van donar aigua i els Bombers van posar l'accent en els sistemes de regadiu que havien trobar en algunes finques durant les tasques d'extinció i que els havien permès remullar-se i beure.Veà és una gran coneixedora del terme municipal de Vinebre. «El pagès no pot iure, la gent es busca la vida i se'n va i el terreny està fatal. A l'hivern s'hauria de netejar el sotabosc. Un incendi s'apaga a l'hivern», ha lamentat. Reconeix que l'orografia on estan treballant els efectius d'extinció és complicat. «És un terreny on no hi va ningú perquè no s'hi treballa, són molts barrancs, molt bruts, plens de matolls on no s'hi pot accedir», ha afegit.