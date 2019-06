Els Bombers tenen estabilitzat el 80% del perímetre de l'incendi de la Ribera d'Ebre

Els treballs se centren en el nord del flanc dret i preocupen les condicions meteorològiques desfavorables

Els Bombers donen per estabilitzat el 80% del perímetre de l’incendi que afecta la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues, però diuen estar preocupats pel 20% restant, que és el que correspon al nord del flanc dret. El cap de Bombers, David Borrell, ha explicat que les condicions són desfavorables perquè hi ha temperatures molt elevades i una humitat baixa, i que ja han hagut d’afrontar una vintena de represes. «Fins al vespre l’important serà intentar mantenir el perímetre, que és de 50 quilòmetres, i que no se’ns eixampli pel flanc dret», ha detallat. El foc afecta unes 6.000 hectàrees, de les quals es calcula que un 20% no s’ha cremat. Les restriccions d’accés dins el perímetre i els desallotjaments es mantindran, com a mínim, fins al vespre.El responsable dels Bombers ha assenyalat que gran part del flanc esquerre, el primer terç del flanc dret i el cap de l’incendi estan pràcticament estabilitzats, però que la banda nord del flanc dret continua activa. Durant aquest divendres s’han complert les previsions i s’han registrat fins a una vintena de reproduccions de l’incendi que s’han pogut controlar. La calor extrema, la baixa humitat i un vent que «no és molt important» suposen unes condicions desfavorables per a l’extinció.«Ens amoïnen les properes hores i la situació serà tensa com a mínim fins a mitja tarda perquè les represes poden ser molt virulentes», ha admès Borrell. El cap de Bombers ha destacat que un 20% d’un perímetre de 50 quilòmetres, que són els que encara es mantenen actius, són molts i preocupen, perquè l’orografia és «complicada».Borrell ha afegit que la situació obliga a mantenir els desallotjaments i les restriccions d’accés a l’interior del perímetre de l’incendi. En aquest sentit, l’evacuació de cases i masies aïllades es mantindrà com a mínim fins a les vuit del vespre. «Valorarem si la situació és favorable i, si les represes no són importants, podríem permetre que la gent vagi a donar menjar i beure al bestiar, com hem fet al matí», ha detallat. No es descarta tornar a ordenar confinaments si la situació ho exigeix.Els Bombers confien que no hi hagi cap més incendi simultani a Catalunya perquè, atesa la gravetat de la situació i les condicions climatològiques, no tindrien capacitat, segons Borrell. A l’incendi de la Ribera d’Ebre hi treballen 120 dotacions dels Bombers, entre terrestres i aèries, i uns 350 efectius humans. A més, a la resta de Catalunya s’han activat reforços especials a tots els parcs, a més dels bombers voluntaris. El cos està al 100% de capacitat de resposta.El cap dels Agents Rurals a les Terres de l’Ebre, Miquel Àngel Garcia, ha detallat que l’incendi ha afectat un àmbit d’unes 6.000 hectàrees, de les quals es calcula que un 80% han cremat. D’aquestes zones calcinades, dos terços corresponen a massa forestal i, la resta, a zones agrícoles -que són les que han aguantat millor l’embat de les flames-.Garcia ha alertat que per aquest dissabte es preveu que es reforci el vent i es mantingui un elevat risc d’incendi, per la qual cosa es mantindrà l’activació del nivell 3 del pla Alfa -el màxim-. Els Agents Rurals preveuen mantenir les restriccions d’accés als massissos, sobretot a les Terres de l’Ebre, tant dissabte com diumenge.D’altra banda, Garcia ha confirmat que l’autocombustió d’un abocament de gallinassa es consolida com la causa més probable de l’origen del foc. Aquest divendres el jutjat de Falset ha obert diligències per esclarir les causes de l'incendi i de moment no consten investigats. Tot apunta que l'explotació complia amb els requisits establerts per la normativa, però que s’hauria fet una gestió incorrecta de les dejeccions ramaderes.Per la seva banda, el cap de Protecció Civil a les Terres de l’Ebre, Miquel Alonso, ha explicat que hi ha 52 persones allotjades en tres centres. Quatre a la Palma d’Ebre, quatre a Bovera i 44 a l’escola de Flix. Dijous a la nit una vintena es van quedar a dormir i a una trentena se’ls va proporcionar sopar. Aquest divendres se’ls ha informat que no podran tornar a casa seva fins que la situació no quedi controlada.