Els Bombers eviten que l'incendi creixi en extensió i són optimistes

Hi ha cinc membres del cos atesos per les altes temperatures, dos d'ells hospitalitzats

Actualitzada 28/06/2019 a les 21:02

Els Bombers han evitat aquesta tarda que l'incendi creixi en extensió controlant una vintena de represes que s'han produït, especialment en la zona més conflictiva del flanc dret. Aquest era l'objectiu que s'havien marcat i quan baixi la insolació intentaran estabilitzar més tros de perímetre. De moment es manté la proporció del 80% estabilitzat. David Borrell, cap del dispositiu, ha assegurat que són «optimistes» de cara a les properes hores, tot i que ha advertit que les temperatures tornaran a ser molt elevades dissabte i la situació serà «complicada». De fet, onze membres del cos han estat atesos, principalment per les altes temperatures. Dos d'ells, ferits de poca gravetat, han estat traslladats en helicòpter a l'Hospital de Móra d'Ebre, i la seva evolució és correcta, segons ha explicat Josep Maria Soto, cap del dispositiu del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Quan baixi el sol i no hi hagi represes, els Bombers podran destinar els seus esforços a ampliar el percentatge de terreny estabilitzat, ara situat en el 80%. «Es tractava de resistir a la tarda per llavors a la nit avançar», ha resumit Borrell, que ha explicat que de moment s'estan assolint els objectius que s'havien marcat per aquesta tarda. «Les notícies són bones», ha dit.Ara bé, les temperatures han superat els 44 graus i la humitat ha arribat a estar per sota del 13%, i aquestes condicions, ha advertit, es repetiran dissabte. «Tenim bones sensacions, som optimistes, però tenim molta feina per fer», ha indicat.Precisament, les altes temperatures han provocat que onze bombers hagin hagut de ser atesos pel SEM, dos d'ells evacuats en helicòpter a l'hospital, però evolucionen favorablement. El SEM ha atès dues persones més i manté sis unitats activades de manera preventiva. En total hi ha hagut 22 assistències des de l'inici del foc. Els dos hospitalitzats es quedaran ingressats en observació.El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha confirmat que l'objectiu del no creixement s'està assolint a hores d'ara, a l'espera que acabin de passar les hores de major temperatura. També ha recordat que s'han hagut de desviar dotacions a tres focs al Montmell (Baix Penedès), Rocallaura (Urgell) i als Plans de Sió (Segarra), però tots tres estan en fase de control perquè s'ha actuat de forma ràpida.Buch ha explicat que entre les 10 i les 12 del matí, unes 120 persones han estat autoritzades a accedir a les seves granges que estan dintre del perímetre del foc per donar de menjar i beure els animals. Han estat acompanyades pels Mossos d'Esquadra. La previsió és que puguin tornar a fer-ho aquest vespre.D'altra banda, hi ha 52 evacuats, segons Protecció Civil: 44 allotjats a Flix, 4 a Bovera i 4 a la Palma d'Ebre.Suspès un rally al LluçanèsEl conseller també ha anunciat que han decidit suspendre un rally que aquest dissabte estava previst al Lluçanès, perquè tenia lloc enmig de la muntanya i era «massa perillós» just en aquest moment d'onada de calor i d'incendi. «Demanem màxima comprensió», ha dit Buch.També ha aprofitat per demanar a la ciutadania molt prudent amb els petards per la revetlla de Sant Pere. «Si vam demanar màxima responsabilitat per Sant Joan perquè era un cap de setmana molt crític, ara estem en la fase següent», ha apuntat el conseller, que ha demanat deixar els petards per a un altre dia.