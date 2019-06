El president de l'Audiència de Tarragona es desplaça al centre de comandament de Vinebre

Hernández es posa «a disposició dels comandaments en allò que puguin necessitar»

Actualitzada 28/06/2019 a les 18:59

El judici de l’incendi d’Horta, a final d’any

El president de l'Audiència de Tarragona i membre de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Javier Hernández, ha visitat aquest divendres a la tarda el centre de control de l’incendi de la Ribera d’Ebre. Hernández ha acudit a Vinebre acompanyat de la jutgessa de Falset, que ha obert diligències per esclarir les causes de l’incendi. El president de l’Audiència ha assenyalat que la informació inicial que s’ha rebut «obliga a la investigació» i ha afegit que, un cop avanci la investigació, s’acordarà si es continua un procediment penal o no. A més, Hernández s’ha posat a disposició dels comandaments «en allò que puguin necessitar" i ha expressat el seu agraïment als efectius que treballen per apagar l'incendi.El president de l’Audiència de Tarragona ha apuntat que, des d’un punt de vista funcional, també volen avaluar les conseqüències que tindrà un fet tan «catastròfic» per a l’administració de justícia.En aquest sentit, Hernández ha recordat que el 2009 la Terra Alta ja va patir el «terrible» incendi d’Horta de Sant Joan, que va costar la vida a cinc efectius del Graf i del qual el mes que ve se’n complirà el desè aniversari.«Per a nosaltres va ser un xoc funcional molt important en un jutjat petit i des de bon principi volíem tenir en compte els esforços que es faran perquè la resposta del jutjat pugui ser la més adient», ha explicat Hernández.D’altra banda, el president ha avançat que l’Audiència de Tarragona preveu jutjar els dos incendiaris de l’incendi d’Horta de Sant Joan, a final d’any, amb un jurat popular. «És un procediment molt complicat que encara té alguna incidència processal que impedeix la celebració del judici, però esperem que al novembre o desembre es pugui fer», ha tancat.