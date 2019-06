Britànica evacuada: «Vaig caminar cinc quilòmetres sola amb el gos. Pensava que em moria»

Els desallotjats britànics per l'incendi de la Ribera d'Ebre reben la visita de la vicecònsol a Barcelona

Actualitzada 28/06/2019 a les 18:38

L'Eves Swiiniy és una de les britàniques residents al terme municipals de Flix afectada per l'incendi que crema des de dimecres a la Ribera d'Ebre. Ella es va veure envoltada pel foc i va decidir fugir a peu de casa seva. «Vaig caminar cinc quilòmetres sola, amb el gos, pesava que em moria», ha explicat a l'ACN. Tem que s'hagi cremat casa seva. Els desallotjats, instal·lats a l'escola de Flix, han rebut la visita de la vicecònsol britànica que els hi ha ofert assessorament i informació.Terror i devastació. Així va viure la fugida de l'incendi l'Eves Swiiniy. «Vaig pensar que em moriria perquè vaig intentar escapar del foc que venia i vaig pensar que no tenia manera d'escapar», ha relatat. Com no domina la llengua castellana, va descartar demanar ajuda per telèfon i va pensar a buscar un lloc on aterressin els helicòpters. Va caminar fins a cinc quilòmetres, sense aigua, amb el seu gos. «Vam tenir molta sort i vam trobar dos homes en un cotxe i els hi vaig demanar ajuda. Van ser molt bons, em van donar aigua i em van portar cap a un lloc segur», ha explicat Swiiniy.Se sent devastada perquè no coneix en quin estat ha quedat casa seva. «Segurament no hi ha res, sé que els meus vehicles s'han cremat i la casa potser una mica però no massa», ha apuntat. No sap que farà després de l'incendi. Opta per marxar a Irlanda, a la recerca d'ajuda de la seva família perquè no té diners per reconstruir la seva propietat. «Podria ser el final de la meva vida Espanya», ha lamentat.El Sam Evens és un altre dels evacuats que dorm al pati de l'escola de Flix. Va marxar amb els cinc gossos i es mostra molt agraït per l'ajuda que estan rebent, sobretot perquè els hi proporcionin menjar pels gossos. «Ens han proveït de molt de menjar, aigua, llençols, bàsicament qualsevol cosa que necessitem», ha detallat. En el seu cas, van fugir de casa sense els gats perquè el foc estava a l'altre costat de la muntanya. «La cendra baixava cap a les cases, vam veure els avions llençant l'aigua. No sabem com estarà casa nostra», ha dit.Els afectats han rebut la visita de la vicecònsol de Barcelona, Carolina de Jong, que ha volgut comprovar l'abast de la tragèdia de primera mà. «La nostra tasca principalment és informar, coordinar i treballar estretament amb les autoritats locals» per tal de poder ajudar als veïns de la seva comunitat. Segons la vicecònsol, alguns dels desallotjats tenen prou coneixement de la llengua i s'espavilen sols, atès que fa anys que viuen en aquesta zona. Ara bé, altres necessiten ajuda per poder comunicar-se. Pel que fa a les principals preocupacions dels afectats, De Jong ha explicat que la majoria estan preocupats pels seus animals i per l'estat de les cases. «Estem en un moment que encara no saben si poden retornar a casa seva», ha afegit.