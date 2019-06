Un artista ampostí reclama al Rei 100 euros pel tancament del MNAC

Oriol Fuster havia de presentar un projecte, però l'equipament tanca per la visita de Felipe VI

Actualitzada 27/06/2019 a les 13:25

L'artista ampostí Oriol Fuster, conegut en aquest món com ivaquexuta, ha reclamat al rei Felipe VI 100 euros pel tancament del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).L'artista havia comprat un bitllet des de Suïssa per presentar un dels seus projectes, però no podrà fer-ho perquè, per raons de seguretat, el MNAC romandrà tancat durant una visita que ha de reatlizar el monarca.En una carta que publica l'aiguaita.cat, Fuster parla d'un «episodi irònic respecte al projecte que hem estat treballant durant tot l'any, ja que, quan volem parlar d'un projecte on s'hi inclouen col·lectius infrarepresentats, apareix una persona que és el símbol del poder absolut».