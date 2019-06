El foc es troba prop del parc eòlic

Per si no n'hi ha prou, s'afegeix un altre incendi entre els termes de la Fatarella i Vilalba dels Arcs... #IFRiberadEbre #IFTorredelEspanyol pic.twitter.com/Qd6FviNOr5 — Carme (@carmegmz) 27 de juny de 2019

Esperem que aquest nou foc entre Vilalba i la Fatarella pugui ser controlat i extingit de seguida per no dificultar més el de la Ribera. Ànims @bomberscat i @emergenciescat! #IFRiberadEbre #IFTorredelEspanyol pic.twitter.com/ao0znepqzs — Joan González Fabra, PhD (@JoanGFabra) 27 de juny de 2019

Un nou incendi s'ha declarat aquest migdia a les Terres de l'Ebre. Concretament, entre la Fatarella i Corbera d'Ebre (Terra Alta), prop del parc eòlic. Fins al lloc s'han desplaçat deu dotacions terrestres de Bombers de la Generalitat. Segons Agents Rurals, de moment, ja hi ha afectades dues hectàrees.Aquest han rebut un avís a les 15.26 hores i han enviat deu dotacions, una d'elles aeria. El foc es troba obert però no desenvolupat i arriba a la carretera de Vilalba. També hi col·labora la Unidad Militar de Emergencias i Mossos d'Esquadra.El foc ha obligat a tallar la carretera TV-7331 a la Fatarella i la TV-3333 a Vilalba dels Arcs.Cap a les 18.15 hores, els Bombers han donat per estabilitzat l'incendi de la Fatarella, que ha cremat ja 2 hectàrees. Un cop controlat, les dues carreteres tallades s'han reobert de nou.L'incendi arriba en un moment crític, ja que des d'ahir a a la tarda una gran quantitat d'efectius treballen en un incendi descontrolat a la Ribera d'Ebre, on ja cremen més de 5.500 hectàrees. L'onada de calor que afecta a tot el territori, a més del vent que bufa a la zona està dificultat les tasques d'extinció on els bombers treballen enèrgicament.