Preocupació entre els veïns de Bovera que veuen el fum de l'incendi de l'Ebre cada vegada més a prop

Voluntaris s'han repartit per masies del voltant equipats amb cisternes per vigilar la zona

Actualitzada 27/06/2019 a les 18:02

Els veïns de Bovera estan preocupats perquè tot i que semblava que a primera hora de dijous al matí el foc estava lluny del seu municipi, al migdia l'incendi ha revifat i veuen el fum cada vegada més a prop. Protecció Civil ha ordenat els veïns de Bovera confinar-se a casa però alguns voluntaris, coordinats pels Agents Rurals, s'han repartit en grups de com a mínim dues persones per les masies del voltant del nucli, equipats amb cisternes, per vigilar la zona.Un dels voluntaris és el Jordi Pascual que no podia creure's que el foc els tornés a amenaçar. «S'ha ajuntat tot, la sequera, el vent i la calor» i no ha descartat que el foc arribi als masos i masies del voltants perquè «està pujant». El Ramon Llop, per la seva banda, considera que els equips d'emergència «no fan prou». «He intentat amb una pala anar tirant aigua i remullar però no podia jo sol. Sento impotència perquè es cremarà tot», lamenta.