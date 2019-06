Instal·len a Maials un dispositiu sanitari per atendre les necessitats dels veïns de la zona

Els pagesos de la zona segueixen remullant i fent tallafocs al terreny per evitar el pas de les flames

Actualitzada 27/06/2019 a les 21:03

El Departament de Salut i l'Ajuntament de Maials (Segrià) han instal·lat un dispositiu sanitari al consultori mèdic de la localitat que funciona com si fos un CAP per atendre les necessitats que puguin tenir els veïns de la localitat i de poblacions de l'entorn i que restarà en funcionament mentre es perllonguin les tasques d'extinció de l'incendi que afecta la zona. Disposa d'una ambulància, amb dos tècnics del SEM, i compta també amb un metge i una infermera però, de moment, no ha requerit l'atenció de cap persona. També s'ha habilitat el pavelló poliesportiu i el centre de dia del municipi per si alguna, persona necessités allotjar-s'hi. D'altra banda, pagesos i veïns de la zona segueixen remullant el terreny i fent tallafocs per evitar el pas de les flames.Des de les tres de la tarda d'aquest dijous, el consultori mèdic de Maials compta amb un dispositiu sanitari que funciona com a si fos un Centre d'Assistència Primària (CAP) per atendre les necessitats que puguin patir els veïns del mateix municipi i de l'entorn arran de l'important incendi que afecta la zona. La gerent de la regió Sanitària de Lleida, Divinya Farreny, ha explicat que el metge i la infermera s'han ofert voluntaris per prestar assistència, mentre el SEM ha instal·lat una ambulància amb dos tècnics sanitaris.Aquest punt sanitari es coordina amb els municipis de l'entorn i així com amb altres de les Terres de l'Ebre, a través dels CAPs, de l'ICS i dels serveis d'emergències i de l'ICS. El dispositiu es mantindrà mentre se segueixin duent a terme les tasques d'extinció de l'incendi, segons ha assenyalat Farreny. Així mateix, s'ha preparat el centre de dia del municipi per tal que pugui acollir persones que puguin necessitar estar més fresques, de la mateixa manera que s'ha habilitat el poliesportiu municipal per si algú necessités pernoctar-hi.Els pagesos de les poblacions lleidatanes de Maials, Llardecans i Bovera han continuat aquest dijous remullant el terreny amb cisternes i fent tallafocs amb els tractors per evitar el pas de les flames en els respectius termes municipals.Un veí de Maials, Ramon Florensa, ha explicat que es una situació que mai havia viscut abans i ha destacat la implicació dels veïns per intentar aturar el foc, en cas que s'acostés a la població. Un altre veí, Joan Segura, també ha posat en valor la col·laboració de pagesos i veïns i ha remarcat les dificultats per controlar el foc perquè «apagues a un lloc i se n'encén a un altre». En aquest sentit, confia que s'aturi el vent, que ha tornat a bufar aquest dijous, per tal que els equips d'extinció pugui seguir amb la seva tasca i ja pensa en com quedaran les zones arrasades pel foc.