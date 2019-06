Els Bombers comencen a controlar la part sud del flanc dret de l'incendi de la Ribera d'Ebre i ataquen el sector nord

El conseller Buch diu que el confinament de Bovera entra dins «les hipòtesis» de l’operatiu i que s’ha fet per seguretat

Actualitzada 27/06/2019 a les 19:51

El conseller d’Interior, Miquel Buch, ha afirmat que s’està complint l’objectiu de l’estratègia dels Bombers al flanc dret de l’incendi de la Ribera d’Ebre. Segons ha explicat en una compareixença de premsa, en la part sud del foc -que és on s’havien centrat els esforços al migdia- els treballs «comencen a anar bé». Per contra, ara els efectius es dediquen a atacar el sector nord d’aquest flanc perquè hi ha sectors que podrien créixer.Precisament aquest és un dels motius que han portat a ordenar el confinament dels habitants de Bovera (Garrigues). Segons Buch, la mesura s’ha pres per motius de seguretat i forma part «d’una de les hipòtesis» d’actuació marcades pels responsables de l’operatiu.El conseller ha insistit que no creuen que el foc arribi al nucli de Bovera, però que se n’ha decidit el confinament per precaució. A Maials (Segrià) s’ha recomanat el confinament de gent gran, embarassades, infants i persones amb problemes respiratoris.El sector nord del flanc dret de l’incendi és el que més preocupa a hores d’ara, atès que les condicions meteorològiques -amb vent moderat i temperatures molt elevades-, continuen sent desfavorables per a l’extinció.En aquest sentit, el conseller d’Interior ha admès que no poden descartar més confinaments. «Lluitem contra el foc i la meteorologia; enemics que lluiten en contra nostra», ha subratllat. Unes 90 dotacions terrestres, una desena de mitjans aeris i més de mig miler d’efectius humans lluiten contra el foc.Pel que fa a la superfície cremada, el titular d’Interior ha insistit que la xifra provisional és d’unes 6.500 hectàrees, tot i que hi ha «clapes verdes» dins el perímetre que s’han pogut salvar de les flames.A les cinc de la tarda està prevista una reunió dels responsables operatius amb el conseller, el president de la Generalitat i els alcaldes dels municipis afectats per analitzar la situació de l’incendi, que té un potencial de fins a 20.000 hectàrees.580 efectius treballen al foc de la Ribera d'Ebre. Aquest matí s'han registrat revifades per culpa del vent, tot i que no bufa com dimecres. Els Bombers destinen a les tasques d'extinció 90 dotacions (45 vehicles aigua i 45 dotacions lleugeres) i 9 mitjans aeris (un helicòpter de comandament, 4 bombarders i 4 avions de vigilància i atac). També hi ha dos hidroavions del Ministeri d'Agricultura. Als 350 bombers se sumen els 230 efectius humans de la Unitat Militat d'Emergències, 65 vehicles i un helicòpter. El cap d'intervenció dels Bombers, Antonio Ramos, ha xifrat la superfície cremada en 5.500 hectàrees.Segons informa el Servei Català de Trànsit, encara hi ha 5 carreteres tallades a la circulació a causa de l'incendi: la T-714, entre la Torre de l'Espanyol i Cabacés; la T-2237, entre Vinebre i la Palma d'Ebre; la T-703, entre la Palma d'Ebre i la C-233; la C-233, entre Bovera i Flix, i la C-12, entre Maials i Flix.Protecció Civil ha activat la fase d'emergència del pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat). Dos tècnics estan al centre de comandament, ubicat a Vinebre, per donar suport a la coordinació de l’emergència i a les autoritats locals, així com també per coordinar l’atenció a les persones evacuades. A Flix n'hi ha 26; a Palma d'Ebre són 4; a Bovera n'hi ha 4 més, i a la Torre de l'Espanyol, 9. Protecció Civil, però, ha parlat de 57 evacuats.Segons Endesa hi ha 6 abonaments afectats per manca de subministrament elèctric a Vinebre, un a Bovera i 1 a Bellaguarda. Hi ha afectades 2 línies de mitja tensió de la subestació de Flix i un circuit d'alta tensió de Red Eléctrica.Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT de Protecció Civil s’ha sol·licitat l’activació del satèl·lit Copernicus de la Unió Europea per rebre imatges en temps real de la zona afectada.