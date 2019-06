Els Agents Rurals rebaixen la superfície afectada per l'incendi de la Ribera d'Ebre a 5.169 hectàrees

Flix és el municipi on s'ha cremat més territori i la major part és arbrat

Actualitzada 27/06/2019 a les 21:46

Ya son 265 los militares de la #UME desplegados en #IFTorredelEspanyol Durante el día de hoy su misión ha sido principalmente el ataque directo al franco noroeste entre los municipios de Mayals y Flix pic.twitter.com/7w2sWpi4Jj — UME (@UMEgob) 27 de juny de 2019

Els Agents Rurals han rebaixat la superfície afectada per l'incendi que crema des d'aquest dimecres a la tarda a diversos municipis de la Ribera d'Ebre, del Segrià i de les Garrigues a 5.169 hectàrees. El conseller d'Interior, Miquel Buch, l'havia xifrat prèviament en 6.500, per bé que ja havia advertit que a dins del perímetre hi havia zones que no havien resultat cremades. L'incendi continua actiu i els esforços dels serveis d'emergències se centren en intentar controlar el flanc dret. Segons els Agents Rurals, el municipi on s'ha cremat més territori fins ara ha estat Flix, amb 3.681 hectàrees. Pel que fa al tipus de vegetació, en conjunt s'han cremat, de moment, 2.071 hectàrees d'arbrat.Buch, ha reiterat que els treballs al sector sud del flanc dret «van pel bon camí» i que ara estan treballant per «abatre» el sector nord, que és el que s'acosta al municipi de Bovera (Garrigues), el més aviat possible. El conseller ha apuntat també que la calor va a la baixa i que es treballarà durant tota la tarda i nit amb la intenció d'arribar al cap de l'incendi i estabilitzar-lo el més aviat possible. «Les hipòtesis dels Bombers s'estan complint. Aquest és un foc de grans dimensions i això demostra que tenim un cos d'alta qualitat», ha subratllat.L'incendi, amb un potencial de 20.000 hectàrees, té uns 128 quilòmetres de perímetre i uns 14 de llargada. Afecta quatre municipis de la Ribera d'Ebre (Flix, la Palma d'Ebre, la Torre de l'Espanyol –on va començar- i Vinebre), dos del Segrià (Maials i Llardecans) i dos de les Garrigues (Bovera i la Granadella). S'ha ordenat el confinament de tots els habitants de Bovera a les seves llars.A Flix, el municipi més afectat fins ara, s'han cremat 1.725 hectàrees d'arbrat, 737 de matollar, 1.134 de conreus, 51 de pastures, 4 improductives i 29 de sòl urbà. El segon municipi més afectat, tot i que a molta distància, és Vinebre, amb 171 hectàrees d'arbrat, 380 de matollar, 243 de conreus, 4 de pastures, 1 improductiva i 1,85 de sòl urbà.En conjunt, als vuit municipis afectats les estimacions dels Agents Rurals indiquen que s'han cremat 2.071 hectàrees d'arbrat, 1.321 de matollar, 1.674 de conreus, 60 de pastures, prop de 9 d'improductives i 32,37 de sòl urbà.