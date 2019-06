17 dotacions terrestres i 7avions de Bombers treballen en un incendi a Batea

Hi treballen 17 dotacions terrestres i 7 avions de Bombers, a més d'efectius aragonesos

Actualitzada 24/06/2019 a les 17:36

Disset unitats terrestres i sis mitjans aeris de Bombers de la Generalitat treballen en un incendi a Batea. Els Bombers han rebut un avís a les 1.59 hores per un foc molt a prop de la carretera C-221. L'incendi també afecta a una zona de l'Aragó, al nord del Matarranya. També hi estan treballant efectius aragonesos. Cap a les 17.30 hores, l'incendi s'ha donat per estabilitzat.Segons han informat els Bombers, l'incendi hauria saltat el riu i s'ha propagat cap al nord-est. però es manté actiu el flanc dret. Segons Agents Rurals, el foc ha cremat, provisionalment, 14 hectàrees.Com a conseqüència també s'han produït focus secundaris. Tot i la proximitat a la carretera, aquesta no està tallada al trànsit. Tampoc s'ha hagut de desallotjar a cap veí proper.