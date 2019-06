Una alumna de Móra d'Ebre guanya el concurs Coca Cola

L'edició del certamen en català ha reunit un total de 2.192 estudiants de 358 escoles de tota Catalunya

L’alumna Maria Mercè González Martí del Col·legi Santa Teresa de Móra d’Ebre ha guanyat el 42 concurs del Premi Relat Breu de Catalunya amb un relat curt titulat Ja no em preocupa. Aquesta última edició del certamen en llengua catalana ha reunit un total de 2.192 estudiants de 358 escoles de tota Catalunya. De tots aquests participants, únicament 18 han passat a la final celebrada dimecres. En aquesta ocasió, es va proposar als joves participants que iniciessin el seu relat a partir de la frase «Tinc la riquesa de no voler ser ric...», una frase en honor al poeta Joan Brossa, a l’any de la commemoració del centenari del seu naixement. A partir d’aquí, els participants van haver de fer volar la seva imaginació.Un any més, el concurs ha demostrat que el talent dels joves no té límits, amb relats que combinen un gran ús de la llengua amb pinzellades d’emoció i creativitat. En el cas del relat guanyador, Ja no em preocupa convida als lectors a reflexionar sobre el sistema actual en el que sembla que només es pugui ser feliç prosperant econòmicament, quan les petites coses de la vida són les que aporten felicitat vertadera.L’acte, celebrat al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, va comptar amb la presència Josep Vallcorba Cot, director general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat; Pere Mayans Balcells, cap del Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics i, Antoni Bafalluy del departament de comunicació de l’Àrea Est de Coca-Cola European Partners.