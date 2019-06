La regidora republicana d'Arnes, Neus Sanromà, serà la presidenta

Actualitzada 20/06/2019 a les 14:05

ERC liderarà el Consell Comarcal de la Terra Alta amb un pacte a cinc que acaba amb l'hegemonia històrica de Junts per Catalunya en aquesta comarca. L'antiga Convergència havia governat a la Terra Alta des de la creació dels consells però aquest dijous s'ha tancat i firmat un acord de govern entre ERC, la UPTA (Unió per la Terra Alta), la FIC, Entesa i l'Agrupació d'Electors de Bot. Neus Sanromà, regidora d'ERC a Arnes, serà la presidenta. «La finalitat és sumar forces i canviar el sentit del consell comarcal», ha defensat. L'Agrupació d'Electors va perdre la representació al Consell però se l'ha inclòs al pacte per visualitzar, amb vuit dels dotze alcaldes de la comarca, «la voluntat evident de canvi».