Els Mossos investiguen els fets que s'han produït durant la matinada passada

Actualitzada 20/06/2019 a les 17:11

Els Mossos d'Esquadra investiguen els robatoris que s'han produït, aquest dijous a la matinada, en diferents edificis públics de Rasquera (Ribera d'Ebre). A primer hora del matí, els treballadors municipals han trobat la porta de l'Ajuntament forçada i trencada i totes les dependències municipals remogudes. El lladre o lladres han mogut una caixa forta en desús i s'han endut alguns diners en metàl·lic. Del consistori han agafat la clau de l'església i hi han entrat però es desconeix si hi han robat alguna cosa. També haurien assaltat el casal d'avis. Els agents han fet durant el matí una inspecció ocular i han demanat la col·laboració ciutadana per esclarir els fets.