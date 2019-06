Quatre mitjans aeris i 13 dotacions de Bombers treballen en un incendi a Móra d'Ebre

Tres mitjans aeris i 15 dotacions terrestres hi estan treballant

Actualitzada 19/06/2019 a les 17:41

CONTROLAT l'incendi de vegetació de Móra d'Ebre. #bomberscat continuem remullant la zona, ara amb 15 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Afectada una petita superfície forestal a Sant Jeroni pic.twitter.com/62BP6kSXw7 — Bombers (@bomberscat) 19 de juny de 2019

Els Bombers han donat per controlat l'incendi que des de les 15.07 hores crema la zona del camí de Sant Jeroni a Móra d'Ebre. Fins al punt, molt a prop del parc eòlic, hi estan treballant tres mitjans aeris i 15 dotacions terrestres de Bombers de la Generalitat.Els aeris ja hi estan fent descàrregues i des de la carena, els vehicles ja estan muntant instal·lació d'aigua. A la zona no bufa vent fort, per la qual cosa no esperen que es compliquin les tasques d'extinció. Les tasques continuen en aquests moments per evitar que comenci a baixar des d'aquest punt pel barranc del darrere. Cap a les 17.45 hores, els Bombers han donat per controlat el foc.Les primeres informacions apunten que la superfície forestal afectada és, de moment, d'uns 500 metres quadrats de pi blanc i matoll.