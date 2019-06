L'Estat cedeix set quilòmetres de carreteres a l'Aldea

La majoria correspon a l’avinguda Catalunya, que creua el municipi

Actualitzada 19/06/2019 a les 17:18

El ministeri de Foment ha cedit a l’Ajuntament de l’Aldea (Baix Ebre) la titularitat de 7,7 quilòmetres de carreteres. Cinc d’aquests quilòmetres són l’actual avinguda Catalunya, la històrica travessera de l’N-340. A més també hi ha un quilòmetre d’un vial de servei de l’N-340a. La resta són 1,4 quilòmetres de l’N-235 -carretera de Tortosa-, que va del centre de l’Aldea en direcció l’autopista AP-7 fins a l’enllaç amb l’N-340, així com 205 metres de l’enllaç entre aquestes dues carreteres. Els traspassos no van acompanyats de transferències econòmiques a favor del consistori.