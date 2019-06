L'Agència Tributària embarga la nau de la Cooperativa de Camarles per l'impagament de 117.000 euros

Els membres del consell rector i el president, Hilari Curto, declararan al setembre arran la denúncia per ocultar els comptes

Actualitzada 19/06/2019 a les 14:28

L'Agència Tributària ha iniciat el procediment per embargar la finca on se situa la nau de la Cooperativa Olivarera del Baix Ebre, a Camarles, per l'impagament de 117.035,58 euros en impostos. L'anotació preventiva d'embargament va ser inscrita al Registre de la Propietat el passat 27 de maig i serà executada si la cooperativa no fa efectiu el pagament que li reclama Hisenda. La notícia, confirmada per l'ACN, se suma a la delicada situació econòmica que travessa la cooperativa durant els últims temps, coneguda després que un dels membre del consell rector, Jordi Ferré, denunciés al jutjat número 1 de Tortosa el president, Hilari Curto, per no presentar els comptes ni als socis ni al Departament de Treball des de l'any 2015 així com negar-se a convocar juntes.Farré, precisament, va declarar fa poc davant la jutgessa de Tortosa com a denunciant del cas i ratificant els seus arguments. A mitjan setembre estan citats tots els membres de la junta, sigui amb el càrrec caducat i vigent, a més de Curto –que, a banda de president, és coordinador territorial de la Unió de Pagesos-. Segons la denúncia de Ferré, la renovació dels càrrecs del consell rector es troba legalment bloquejada i no es poden fer noves anotacions als comptes. També va posar de manifest que l'entitat acumula més de 4.600 euros a la Seguretat Social i fa mesos que no paga els treballadors.D'acord amb els documents aportats en la denúncia judicial, des de l'any 2005 l'entitat no ha dipositat els comptes ni renovat els càrrecs del consell rector, fet pel qual les atribucions que actualment consten als registres estan caducades. Tampoc es poden dipositar ni fer noves anotacions de comptes. A tot això se suma el deute que la Seguretat Social reclama a l'entitat i l'impagament dels salaris a diversos treballadors.Ara, és però l'Agència Tributària qui exigeix cobrar una quantitat molt superior -117.000 euros- i ha optat per iniciar el procediment d'embargament. Segons consta a l'anotació registral, la finca sobre la qual pesa la notificació –que, addicionalment, ha servit per contractar diverses hipoteques bancàries per diversos centenars de milers d'euros i figura com a aval d'un crèdit atorgat per la Generalitat de 320.000 euros- té prop de 6.800 metres quadrats de superfície i es troba al polígon industrial de la Venta Nova. Allí s'hi troba la nau de la cooperativa, una estructura de 1.660 metres quadrats construïda amb formigó que disposa d'un altell interior destinat a sala de juntes i laboratoris, així com altres serveis.