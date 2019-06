Els ecologistes reiteren la denúncia per la tala al bosc Rafalguerí dels Ports

El GEPEC-EdC acusa a Agricultura de dir «falsedats» i insisteix que s'han vulnerat les indicacions del parc natural

El grup ecologista GEPEC-EdC rebutja que la suposada tala irregular en una finca pública de Rafalguerí, a la zona de Font Ferrera, al massís dels Ports, a la Sénia (Montsià), s'hagi fet complint les indicacions del parc natural, com va assegurar el subdirector general de Boscos, Enric Vadell. Els ecologistes reiteren la seva denúncia, assenyalen que les instruccions del parc natural «són molt clares i concises» i que «és molt fàcil comprovar si han estat acatades o si, per contra, han estat vulnerades». Acusen de «falses i interessades» les declaracions de Vadell i les consideren un intent de «netejar el nom» dels responsables del Departament relacionats amb els fets denunciats.Des de GEPEC-EdC assenyalen que l'informe del parc natural determina que és el personal del Departament d'Agricultura qui havien de «marcar prèviament» els arbres que es podien tallar, «per tal de salvaguardar els de més interès ecològic, garantir que es minimitzaven els impactes ambientals de la tallada i que el màxim de fusta que es podria extreure del bosc era entre 1.444 i 1.625 metres cúbics».Els ecologistes asseguren que la marcada no s'havia fet i que ha estat l'empresa qui ha decidit quins arbres tallava i quins conservava. «Aquest aspecte és fàcilment demostrable i no dóna lloc a interpretacions», insisteixen en un comunicat.També remarquen que el parc natural limitava els sectors d'actuació «per evitar problemes d'erosió» i sol·licita que es comprovi si s'ha complert en aquests espais la limitació de treballs forestals i l'entrada de maquinària.Finalment el grup GEPEC-EdC denuncia que no s'ha complert el període marcat pel parc natural, entre el 21 de març i el 31 de juliol, per respectar la cria d'ocells ni tampoc les limitacions espacials per la conservació d'espècies de flora protegides, amenaçades o d'interès biogeogràfic.