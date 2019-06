Xavier Pallarès atribueix al clima l'explosió de mosca negra a l'Ebre

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre nega problemes de pressupost i vol estudiar l'efectivitat de les mesures preses contra la plaga des de l'any 2006

Actualitzada 17/06/2019 a les 14:19

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha negat que les restriccions pressupostàries de la Generalitat hagin contribuït a l'expansió de la plaga de la mosca negra aquesta primavera, un fenomen que atribueix, principalment, a les condicions climàtiques. Pallarès, que durant les últimes setmanes ha rebut cartes de queixa d'alcaldes del Baix Ebre reclamant solucions immediates, aposta per una major coordinació amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) per plantejar avingudes controlades que netegin d'algues el riu –plantes on proliferen les larves- i no descarta efectuar més tractaments un cop s'hagin completat els cinc previstos a mitjan juliol. Per determinar aquesta necessitat addicional de recursos, ha posat sobre la taula la possibilitat de redactar un estudi tècnic sobre l'efectivitat de les mesures i els tractaments per al control de la plaga des de l'any 2006.