La nova edició del monFILMAT amplia els espais i el cartell de projeccions

El festival de cinema i paisatge de les Terres de l’Ebre es farà del 29 de juny al 7 de juliol

Actualitzada 17/06/2019 a les 18:01

El Festival Internacional de Cinema i Paisatge monFILMAT 2019 tindrà més espais de projecció, més sessions i més pel·lícules que en la darrera edició. El certamen, organitzat per Lo Pati - Centre d’Art Terres de l’Ebre, se celebrarà del 29 de juny al 7 de juliol, un dia més que l’any passat. S’incorporen tres espais nous, l’antic cinema Oscar Palace d’Amposta, la pineda exterior de l’escola Carles III de Sant Carles de la Ràpita i el centre de Poblenou del Delta. El gruix de la programació es mantindrà al Casino d’Amposta, i a la plaça de Lo Pati, on es farà la inauguració, la cloenda i la projecció de curtmetratges d’animació. Seran fins a 21 sessions per projectar quinze llargmetratges i 29 curtmetratges. Entre els títols destacats hi ha Ojos negros, Staff Only o La ciudad oculta. La gran majoria de les projeccions seran gratuïtes.«Hem recuperat en certa manera el nomadisme de les primeres edicions de mónFILMAT gràcies a les sinergies creades amb altres col·lectius amb qui compartim passions cinèfiles com l’Associació Cultural Tarambana o el Cine Club la Ràpita», han apuntat els organitzadors d’aquest certamen codirigit per Xavier Miró i Aida Boix, directora de Lo Pati. La vessant nòmada es combina amb la vocació internacional, ja que en l’edició d’enguany s’estableix una col·laboració amb el Festival de Cine Ecuatoriano Kunturñawi.L’objectiu de mónFILMAT és acostar el cinema d’autor amb el paisatge com un dels principals protagonistes de l’acció al públic de les Terres de l’Ebre i projectar pel·lícules que és difícil veure a les sales comercials del territori. Però a banda d’això, cal destacar també la vessant socialitzadora del certamen que recupera l’hàbit de veure cinema en comunitat. D’aquí que algunes de les projeccions s’acompanyin amb servei de foodtruck, sopar, tast de vins o esmorzar. A més també s’incentiva el debat al voltant del cinema amb la presència de directors o membres de l’equip tècnic de les pel·lícules seleccionades. En aquesta edició hi participaran Marta Lallana, directora de Ojos Negros; José Luis Agreda, director d’Art de Buñuel en el laberinto de las tortugas; Víctor Moreno, director de La ciudad oculta; i Lluís Miñarro, director, productor i guionista de Love me not.Amb tot, els autors locals continuen tenint una important presència a mónFILMAT, on enguany a més es farà una taula rodona que sota el títol Cinema, paisatge i territori, que comptarà amb la participació de cinc realitzadors del territori o vinculats a les Terres de l’Ebre que reflexionaran i dialogaran sobre la seva experiència com a creadors en l’àmbit audiovisual, així com sobre les oportunitats, reptes i dificultats de fer cinema al país.Coincidint amb mónFILMAT, hi haurà també la quarta edició del Kino Tarragonik, un certamen dirigit per Priscila Alegre, que se celebra en paral·lel i que consisteix en una creació audiovisual col·lectiva a partir de la col·laboració mútua dels seus participants allotjats del 27 al 30 de juny a la residència d’artistes de Lo Pati a Balada. Els projectes creats en el transcurs d’aquests tres dies de convivència es projectaran el diumenge 30 al Casino, a les 22:30 hores.