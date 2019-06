L'ACA destina 900.000 euros a millorar el sanejament de les aigües residuals de l'Ametlla

Surt a licitació el contracte per dur a terme diverses millores per evitar abocaments a les aigües litorals

Actualitzada 17/06/2019 a les 17:15

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) impulsa diverses millores en el sistema de sanejament de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre). Recentment s’ha posat a licitació el contracte per executar diverses actuacions, amb un pressupost de licitació superior als 901.000 euros, per evitar abocaments d’aigües residuals a les platges del municipi, sobretot en períodes d’intenses precipitacions, quan es poden produir sobreeiximents. Els treballs, amb un període d’execució de quatre mesos, se centraran en diverses actuacions, com les millores en dues estacions de bombament, les connexions d’impulsió amb la depuradora, les millores en la conducció entre l’estació depuradora i l’emissari submarí, i la millora del telecontrol, entre d’altres.La depuradora de l’Ametlla de Mar està en servei des de 1997 i aporta l’aigua tractada al mar Mediterrani. Disposa d’un tractament biològic, amb un cabal de disseny de 1.368 metres cúbics al dia, equivalent a una població de 8.436 habitants.