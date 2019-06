Prop d'un centenar de persones tallen la C-12 a Móra d'Ebre contra l'abocador de residus de Riba-roja d'Ebre

La protesta s'allarga una hora però amb diversos talls que s'han aixecat cada quinze minuts

Actualitzada 16/06/2019 a les 19:36

Gairebé un centenar de persones han tallat aquesta tarda la C-12 a l'entrada del municipi de Móra d'Ebre per rebutjar el projecte del dipòsit de residus industrials no perillosos que s'està construint a Riba-roja d'Ebre. La protesta, organitzada per les plataformes Ribera Digna i Almatret Net, s'ha allargat durant una hora tot i que cada quinze minuts s'ha aixecat el tall per permetre el pas dels vehicles i, així, evitar que es formessin quilòmetres de retenció. L'alcalde de la Torre de l'Espanyol, Joan Juncà, ha denunciat que les obres en la instal·lació de les Valls hi treballen a «marxes forçadíssimes» i ha afirmat que «la ferida creix cada dia que passa». Els manifestants també han denunciat la possible ampliació de l'abocador de Tivissa.