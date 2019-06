La Piraguada de la PDE denuncia «l'espoli» de l'aigua i la fuga de talent ebrenc

La Plataforma en Defensa de l'Ebre demana que es reverteixin els cabals del riu Ebre

Acte reivindicatiu a Tortosa per denunciar l'espoli de l'aigua

La dinovena edició de la Piraguada popular de la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) ha denunciat aquest diumenge el «desequilibri econòmic, mediambiental i la pèrdua de persones» que han sofert les Terres de l'Ebre amb el minitransvasament de l'aigua cap a Tarragona, coincidint amb el trentè aniversari de la creació del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT). Un dels portaveus de la PDE, Joan Antoni Panisello, ha demanat que es reverteixen els cabals del riu al·legant que no es pot sostenir l'economia d'un territori amb «els recursos que no tenen i mantenir aquesta infraestructura espoliant-ne un altre».Enguany, en la piraguada hi han participat unes 200 persones que han recorregut dotze quilòmetres des de Xerta, parant a Aldover, fins a arribar a Tortosa, on han protagonitzat un acte reivindicatiu.Els participants de la piraguada s'han aplegat a l'embarcador de Xerta a quarts de deu d'aquest matí i després d'escoltar les indicacions dels organitzadors han recollit l'armilla salvavides i la canoa per iniciar un descens de dotze quilòmetres. En canoes individuals o bé dobles han enfilat riu avall i s'han aturat a Aldover per esmorzar. «És la festa de fi de curs, que fem cada any per fer balanç, ja que ens posem dins del riu i en veiem l'estat amb els nostres propis ulls», ha explicat Mireia Palos, una de les organitzadores.De fet, Palos ha lamentat que faci trenta anys de la primera «extracció forta d'aigua» per part del Consorci d'Aigües de Tarragona. En aquest sentit, ha assegurat que «no només s'emporta l'aigua sinó altres recursos i moltes persones. Ens trobem amb una diàspora ebrenca, una fuga de talent que abandona el territori», ha denunciat. A més, ha afirmat que cada vegada hi ha «més amenaces sobre aquest riu i el delta».Comparteix la lluita Panisello, que ha reiterat que enguany es compleix trenta anys que l'aigua de l'Ebre «porta riquesa, futur i progrés al Camp de Tarragona». Davant d'aquesta situació, ha dit que «potser seria el moment que les indústries i els ajuntaments receptors que han tingut prou temps per ser autosuficients deixin de dependre de l'Ebre». Per això, el portaveu ha demanat que de manera gradual es reverteixin els cabals i ha insistit que els transvasaments «no vertebren un país», sinó el contrari.Finalment, els participants s'han agrupat per arribar conjuntament al tram final de la travessa, tot just davant del mural reivindicatiu de la PDE al marge esquerre de Tortosa. En aquest punt, han estat rebuts amb música i coets i, un cop han deixat les embarcacions, han protagonitzat una performance. L'acte reivindicatiu ha consistit a extreure aigua amb un cabàs blau i en retornar-la al riu per denunciar el ministransvasament. Una musclada popular ha tancat la festa reivindicativa.