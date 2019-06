ERC ha decidit donar suport a la investidura de Roig

Actualitzada 15/06/2019 a les 16:44

Meritxell Roigé (JxCat), alcaldessa de Tortosa (Baix Ebre) des del 2018, seguirà al capdavant d'aquest govern municipal gràcies als suports d'11 regidors del seu propi partit i d'ERC.Els republicans d'ERC Tortosa Sí, a través del seu candidat, Xavier Faura, van descartar fa uns dies tant rebre el suport del PSC per aconseguir un govern alternatiu d'esquerres com repetir coalició amb Junts, com en l'anterior legislatura. Això no obstant, ERC ha decidit donar suport a la investidura de Roigé.Roigé va rellevar fa un any al capdavant de l'ajuntament el seu company de partit Ferran Bel, que havia estat alcalde de Tortosa durant onze anys (2007-2018).